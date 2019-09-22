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İçişleri Bakanlığı: Siirt Pervari ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:24 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı: Siirt Pervari ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
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