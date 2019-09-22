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32 dakika önce

İçişleri Bakanlığı: Siirt Pervari ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

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İçişleri Bakanlığı: Siirt Pervari ilçesi  kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.


İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Pervari, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:24 Kaynak: DHA
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