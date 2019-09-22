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17 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.


Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:44 Kaynak: DHA
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