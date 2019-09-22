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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:44 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
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