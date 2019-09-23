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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütlerini TIR'lar dolusu silaha boğanların dökülen her damla Müslüman kanında payı olduğunu gayet iyi biliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:03 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütlerini TIR'lar dolusu silaha boğanların dökülen her damla Müslüman kanında payı olduğunu gayet iyi biliyoruz. Ancak her fırsatta diğer ülkelere demokrasi, hukuk ve insan hakları dersi verenler maalesef bunları göremiyor, görmek istemiyor. Kendi hakları konusunda aslan kesilenler, söz konusu Müslümanlar olunca üç maymunu oynuyor."
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