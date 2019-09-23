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53 dakika önce

Erdoğan: Birileri istemese de Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Mısır Cumhurbaşkanı Mursi'nin hakkını aramaya devam edeceğiz.

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Erdoğan: Birileri istemese de Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Mısır Cumhurbaşkanı Mursi'nin hakkını aramaya devam edeceğiz.

Muhammed Mursi, Cemal Kaşıkçı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:10 Kaynak: DHA
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