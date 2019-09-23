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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gecesi 251 insanı şehit eden bu terör örgütünün maskesini tüm dünyada indireceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:15 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gecesi 251 insanı şehit eden bu terör örgütünün maskesini tüm dünyada indireceğiz. 2 bin 193 gazimizin kanını yerde bırakmayacağız. Adalet önünde hesap verene kadar peşlerini bırakmayacağız. Pensilvanya'daki teröristbaşının ülkemize iade edilmesi, konusunda gerekeli adımları attık, atmayı sürdürüyoruz.
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