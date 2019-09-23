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47 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gecesi 251 insanı şehit eden bu terör örgütünün maskesini tüm dünyada indireceğiz.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gecesi 251 insanı şehit eden bu terör örgütünün maskesini tüm dünyada indireceğiz. 2 bin 193 gazimizin kanını yerde bırakmayacağız. Adalet önünde hesap verene kadar peşlerini bırakmayacağız. Pensilvanya'daki teröristbaşının ülkemize iade edilmesi, konusunda gerekeli adımları attık, atmayı sürdürüyoruz.

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:15 Kaynak: DHA
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