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8 dakika önce

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında polis ve jandarma ekiplerinin ortak gerçekleştirdiği hava destekli operasyonda, 7 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında polis ve jandarma ekiplerinin ortak gerçekleştirdiği hava destekli operasyonda, 7 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 07:57 Kaynak: DHA
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