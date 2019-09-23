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İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında polis ve jandarma ekiplerinin ortak gerçekleştirdiği hava destekli operasyonda, 7 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 07:57 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında polis ve jandarma ekiplerinin ortak gerçekleştirdiği hava destekli operasyonda, 7 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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