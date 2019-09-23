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2 saat önce

İçişleri Bakanlığı, kamudan başlanarak özel araç sürücüleri dahil yetkisiz çakar kullanımının 1 Kasım'dan itibaren yasaklanacağını, bu tarihten itibaren kamuda, mahalli idarelerde, diğer meslek kuruluşları ve üniversitelerde üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile...

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İçişleri Bakanlığı, kamudan başlanarak özel araç sürücüleri dahil yetkisiz çakar kullanımının 1 Kasım'dan itibaren yasaklanacağını, bu tarihten itibaren kamuda, mahalli idarelerde, diğer meslek kuruluşları ve üniversitelerde üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda çakar olarak tabir edilen ışıklı uyarı işaretlerinin kullanımına izin verilmeyeceğini açıkladı.


İçişleri Bakanlığı, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:12 Kaynak: DHA
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