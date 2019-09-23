flaş
2 saat önce
İçişleri Bakanlığı, kamudan başlanarak özel araç sürücüleri dahil yetkisiz çakar kullanımının 1 Kasım'dan itibaren yasaklanacağını, bu tarihten itibaren kamuda, mahalli idarelerde, diğer meslek kuruluşları ve üniversitelerde üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile...
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:12 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı, kamudan başlanarak özel araç sürücüleri dahil yetkisiz çakar kullanımının 1 Kasım'dan itibaren yasaklanacağını, bu tarihten itibaren kamuda, mahalli idarelerde, diğer meslek kuruluşları ve üniversitelerde üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda çakar olarak tabir edilen ışıklı uyarı işaretlerinin kullanımına izin verilmeyeceğini açıkladı.
PKK'ya darbe: 16 terörist etkisiz hale getirildi Kamu ve mahalli idarelerde yöneticilerin çakar lambalı araç kullanması yasaklandı Adnan Oktar mağduru kadın, örgüt içerisindeki kirli yapıyı anlattı Son Dakika: Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili MHP'den açıklama geldi