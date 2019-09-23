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11 dakika önce

MHP'li Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin: "Beyin kanaması veya kalp hastalığı ile alakalı hiçbir problemi yok. Konuşabilecek bir durumda.

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MHP'li Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin: "Beyin kanaması veya kalp hastalığı ile alakalı hiçbir problemi yok. Konuşabilecek bir durumda.  Şuuru açık istirahat etmektedir. Sayın Genel Başkanımızın sağlık durumu son derece iyi mükemmel durumda."


Semih Yalçın, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:33 Kaynak: DHA
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