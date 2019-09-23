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MHP'li Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin: "Beyin kanaması veya kalp hastalığı ile alakalı hiçbir problemi yok. Konuşabilecek bir durumda.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:33 Kaynak: DHA
MHP'li Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin: "Beyin kanaması veya kalp hastalığı ile alakalı hiçbir problemi yok. Konuşabilecek bir durumda. Şuuru açık istirahat etmektedir. Sayın Genel Başkanımızın sağlık durumu son derece iyi mükemmel durumda."
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