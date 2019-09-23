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1 saat önce

MSB: Yedek Subay, Yedek Astsubay ve Er olarak Ekim, Kasım ve Aralık 2019 tarihlerinde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları açıklandı.

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MSB: Yedek Subay, Yedek Astsubay ve Er olarak Ekim, Kasım ve Aralık 2019 tarihlerinde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları açıklandı.


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Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:24 Kaynak: DHA
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