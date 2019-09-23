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flashPendik Kurtköy'deki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan Y.A. "Orman yakmak" ve "silahlı terör örgütü üyesi olmak" gerekçeleriyle mahkeme sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:43 Kaynak: DHA
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Pendik Kurtköy'deki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan Y.A. "Orman yakmak" ve "silahlı terör örgütü üyesi olmak" gerekçeleriyle mahkeme sevk edildi.
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