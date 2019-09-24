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1 saat önce

Hatay Valiliği, Reyhanlı ilçesinde sınır dışı edilecek düzensiz göçmenleri taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişinin öldüğünü, 2'si asker 27 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

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Hatay Valiliği, Reyhanlı ilçesinde sınır dışı edilecek düzensiz göçmenleri taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişinin öldüğünü, 2'si asker 27 kişinin ise yaralandığını açıkladı.


Reyhanlı, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:37 Kaynak: DHA
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