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1 saat önce
Hatay Valiliği, Reyhanlı ilçesinde sınır dışı edilecek düzensiz göçmenleri taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişinin öldüğünü, 2'si asker 27 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:37 Kaynak: DHA
Hatay Valiliği, Reyhanlı ilçesinde sınır dışı edilecek düzensiz göçmenleri taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişinin öldüğünü, 2'si asker 27 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
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