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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara merkezli 20 ilde FETÖ/PDY soruşturması başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:20 Kaynak: DHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara merkezli 20 ilde FETÖ/PDY soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli 48'i aktif görevde 50 astsubay hakkında yakalama kararı çıkarıldı, 26 şüpheli yakalandı.
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