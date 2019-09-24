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26 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara merkezli 20 ilde FETÖ/PDY soruşturması başlattı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara merkezli 20 ilde FETÖ/PDY soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli 48'i aktif görevde 50 astsubay hakkında yakalama kararı çıkarıldı, 26 şüpheli yakalandı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:21 Kaynak: DHA
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