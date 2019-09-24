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2 saat önce

İstanbul Valiliği: Deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarınaşu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır.

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İstanbul Valiliği: Deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına
şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır.


Afet Koordinasyon Merkezi, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:43 Kaynak: DHA
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