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7 dakika önce

İçişleri Bakanlığı: Hakkari Yüksekova ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, kış hazırlıkları içerisindeki 7 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

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İçişleri Bakanlığı: Hakkari Yüksekova ilçesi kırsalında,  İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, kış hazırlıkları içerisindeki 7 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.


İçişleri Bakanlığı, Yüksekova, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:02 Kaynak: DHA
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