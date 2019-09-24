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Mardin'de 'Kıran-2' operasyonu kapsamında ele geçirilen bir bilgisayarda terör örgütü PKK'nın bölgede yaptığı son 20 yıllık saldırı ve eylemlerin yer aldığı arşiv ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:17 Kaynak: DHA
Mardin'de 'Kıran-2' operasyonu kapsamında ele geçirilen bir bilgisayarda terör örgütü PKK'nın bölgede yaptığı son 20 yıllık saldırı ve eylemlerin yer aldığı arşiv ele geçirildi. Ele geçirilen dijital materyallerin arasında teröristlere üst düzey devlet yöneticilerine yönelik suikast talimatı verildiği ortaya çıktı.
Kıran-2 operasyonunda PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirildi Valilik, noktayı koydu: Deprem sonrası İstanbul'da okullar tatil olacak mı? TCDD'nin kiralayacağı Sirkeci ve Haydarpaşa Garlarına İBB talip oldu Son dakika: Kandilli'den İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: Büyük deprem mutlaka olacaktır