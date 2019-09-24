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2 saat önce

MSB: Hakkari kırsalında icra edilen hava destekli operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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MSB: Hakkari kırsalında icra edilen hava destekli operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.


Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:14 Kaynak: DHA
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