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1 saat önce

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası verildi.

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası verildi.


Fenerbahçe Kulübü, Ali Koç, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:34 Kaynak: DHA
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