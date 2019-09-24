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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası verildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:34 Kaynak: DHA
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası verildi.
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