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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Kozan yolunda çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 07:48 Kaynak: DHA
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Kozan yolunda çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama meydana geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
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