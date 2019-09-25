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1 saat önce

İçişleri Bakanlığı: Şırnak İdil kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

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İçişleri Bakanlığı: Şırnak İdil kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.


İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Şırnak, İdil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:18 Kaynak: DHA
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