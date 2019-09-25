flaş
1 saat önce
İçişleri Bakanlığı: Şırnak İdil kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:18 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı: Şırnak İdil kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Putin'in Erdoğan'a ısmarladığı dondurma ihraç edilecek Ciciş Esra Ersoy, hakimle fotoğraf çektirdiği için eleştirilen Kıvanç Tatlıtuğ'a destek oldu Yargıtay: Hesaptan çalınan paradan banka sorumlu Erdoğan'ın BM'deki konuşmasının ardından İsrail'den bir tepki çeken hamle daha: Kudüs Bakanı gözaltında