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1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında, Fırat'ın doğusunda uçuş icra edildi.

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Milli Savunma Bakanlığı:  Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında, Fırat'ın doğusunda uçuş icra edildi.


Milli Savunma Bakanlığı, Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:37 Kaynak: DHA
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