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Süper Lig'in 6'ncı haftasında cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:14 Kaynak: DHA
Süper Lig'in 6'ncı haftasında cumartesi günü oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisini Cüneyt Çakır yönetecek. Haftanın diğer önemli mücadelesi olan Trabzonspor- Beşiktaş karşılaşmasında ise Ali Palabıyık düdük çalacak.
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