Süper Lig'in 6'ncı haftasında cumartesi günü oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisini Cüneyt Çakır yönetecek. Haftanın diğer önemli mücadelesi olan Trabzonspor- Beşiktaş karşılaşmasında ise Ali Palabıyık düdük çalacak.