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1 saat önce

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Bayrak-135 S¸ehit Jandarma Uzman C¸avuş Selc¸uk O¨ZER-2 Operasyonu"nda, bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temas sonucunda;

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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Bayrak-135 S¸ehit Jandarma Uzman C¸avuş Selc¸uk O¨ZER-2 Operasyonu"nda, bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temas sonucunda; 3 terörist silahaları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla  devam etmektedir.


Diyarbakır, Jandarma, Lice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 06:42 Kaynak: DHA
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