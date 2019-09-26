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I·c¸is¸leri Bakanlığı, dün emniyet ve jandarma ekipleri tarafından ülke genelinde eş zamanlı 'Dumansız Arac¸ Uygulaması' yapıldığını ve uygulamada 5 bin 63 arac¸ su¨ru¨cu¨su¨ne sigara kullanmaktan dolayı cezai işlem uygulandığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:03 Kaynak: DHA
I·c¸is¸leri Bakanlığı, dün emniyet ve jandarma ekipleri tarafından ülke genelinde eş zamanlı 'Dumansız Arac¸ Uygulaması' yapıldığını ve uygulamada 5 bin 63 arac¸ su¨ru¨cu¨su¨ne sigara kullanmaktan dolayı cezai işlem uygulandığını açıkladı
Polis tarafından aranan 14 zanlı dumansız araç uygulamasında yakalandı Yeni aldığı aracıyla su kanalına düştü Dumansız Araç projesinin ilk gününde en çok cezayı Kocaeli ödedi Ümit Nazlı Boyner, araçta sigara içenlere kesilen cezaları eleştirdi: Özel araba eşittir özel alan, kime ne?