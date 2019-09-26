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2 saat önce

I·c¸is¸leri Bakanlığı, dün emniyet ve jandarma ekipleri tarafından ülke genelinde eş zamanlı 'Dumansız Arac¸ Uygulaması' yapıldığını ve uygulamada 5 bin 63 arac¸ su¨ru¨cu¨su¨ne sigara kullanmaktan dolayı cezai işlem uygulandığını açıkladı.

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I·c¸is¸leri Bakanlığı, dün emniyet ve jandarma ekipleri tarafından ülke genelinde eş zamanlı 'Dumansız Arac¸ Uygulaması' yapıldığını ve uygulamada 5 bin 63 arac¸ su¨ru¨cu¨su¨ne sigara kullanmaktan dolayı cezai işlem uygulandığını açıkladı


Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:03 Kaynak: DHA
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Polis tarafından aranan 14 zanlı dumansız araç uygulamasında yakalandı
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