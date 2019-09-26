Son Dakika Haberleri: flaş
Son Dakika Güncel Haber

flaş

2 gün önce

İçişleri Bakanlığı: Kars-Ağrı-Iğdır illeri kırsalında Kıran-4 operasyonu başladı.

flaş, System.String[]

İçişleri Bakanlığı:  Kars-Ağrı- Iğdır illeri kırsalında Kıran-4 operasyonu başladı. Kıran 4 operasyonunda, 1125 personel, 75 operasyonel tim görev alıyor.  Kıran operasyonları kapsamında 2'si gri listede olmak üzere toplam 48 terörist etkisiz hale getirildi.


Iğdır, Ağrı, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya aranan şüpheli film gibi bir operasyonla yakalandı
Son Dakika: Silivri açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi İmamoğlu duyurdu! Topkapı İETT Garajı, afet toplanma alanı oluyor İmamoğlu'nun İBB Sözcüsü Ongun'u Ulaşım AŞ'nin başına ataması, AK Parti'ye yaptığı eleştiriyi akıllara getirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 14:23:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: flaş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]