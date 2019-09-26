flaş
2 gün önce
İstanbul Valiliği: Deprem nedeniyle ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarımızda tedbiren bugün eğitimin geçici olarak tatil edilmesine karar verilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:59 Kaynak: DHA
İstanbul Valiliği: Deprem nedeniyle ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarımızda tedbiren bugün eğitimin geçici olarak tatil edilmesine karar verilmiştir.
Vatandaş, deprem sonrası kentsel dönüşüm için soluğu belediye ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'nde aldı Deprem sonrası İstanbullular evini sigortalatmanın peşine düştü Silivri açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi AFAD: 3 günde 314 artçı deprem yaşandı