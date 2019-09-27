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1 saat önce

MSB: Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde icra edilen hava harekatıyla sözde özel güç unsuru 2 PKK'lı terörist kullandıkları araç içerisinde etkisiz hale getirildi.

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MSB: Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde icra edilen hava harekatıyla sözde özel güç unsuru 2 PKK'lı terörist kullandıkları araç içerisinde etkisiz hale getirildi.


Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:06 Kaynak: DHA
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