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MSB: Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde icra edilen hava harekatıyla sözde özel güç unsuru 2 PKK'lı terörist kullandıkları araç içerisinde etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:06 Kaynak: DHA
MSB: Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde icra edilen hava harekatıyla sözde özel güç unsuru 2 PKK'lı terörist kullandıkları araç içerisinde etkisiz hale getirildi.
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