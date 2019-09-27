İçişleri Bakanlığı: Van kırsalında, 14 Eylül'de 5 bölücü terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlardan 300 bin TL ödülle Gri Listede yer alan Artos kod adlı Bayram Başkala isimli terörist olduğu, söz konusu teröristin örgütün sabotajcısı olduğu tespit edildi.

