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25 dakika önce

İçişleri Bakanlığı: Van kırsalında, 14 Eylül'de 5 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

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İçişleri Bakanlığı: Van kırsalında, 14 Eylül'de 5 bölücü terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlardan 300 bin TL ödülle Gri Listede yer alan Artos kod adlı Bayram Başkala  isimli terörist olduğu, söz konusu teröristin örgütün sabotajcısı olduğu tespit edildi.


İçişleri Bakanlığı, Eylül, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:32 Kaynak: DHA
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