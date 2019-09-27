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1 saat önce

MSB: Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile Suriye hava sahasında, Fırat'ın doğusunda dördüncü ve beşinci uçuş görevleri icra edildi.

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MSB: Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile Suriye hava sahasında, Fırat'ın doğusunda dördüncü ve beşinci uçuş görevleri icra edildi.


Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:30 Kaynak: DHA
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