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1 saat önce

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin Derik kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI:  İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin Derik kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.


Mardin, Derik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:56 Kaynak: DHA
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