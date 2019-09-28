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19 dakika önce

İçişleri Bakanlığı: Siirt Eruh kırsalında, Jandarma Komando ve JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

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İçişleri Bakanlığı: Siirt Eruh kırsalında, Jandarma Komando ve JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

İçişleri Bakanlığı, Siirt, Eruh, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:46 Kaynak: DHA
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