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İçişleri Bakanlığı: Siirt Baykan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:00 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı: Siirt Baykan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi.
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