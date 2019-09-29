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40 dakika önce

İçişleri Bakanlığı: Siirt Baykan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi.

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İçişleri Bakanlığı: Siirt Baykan kırsalında,  İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi.


İçişleri Bakanlığı, Baykan, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:01 Kaynak: DHA
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