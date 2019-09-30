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1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı: Eylem yapmak amacıyla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 2 PKK/YPG'li bölücü terörist hudut birliklerimiz tarafından yakalanarak kolluk kuvvetlerimize teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:13 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı: Eylem yapmak amacıyla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 2 PKK/YPG'li bölücü terörist hudut birliklerimiz tarafından yakalanarak kolluk kuvvetlerimize teslim edildi.
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