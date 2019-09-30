Milli Savunma Bakanlığı : Eylem yapmak amacıyla Suriye 'den ülkemize girmeye çalışan 2 PKK/YPG'li bölücü terörist hudut birliklerimiz tarafından yakalanarak kolluk kuvvetlerimize teslim edildi.

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