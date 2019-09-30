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Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü durağa girdi, kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:35 Kaynak: DHA
Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü durağa girdi, kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
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