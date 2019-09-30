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43 dakika önce

Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 200 metre yarı finalinde ikinci olan milli sporcu Ramil Guliyev, finale yükseldi.

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Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 200 metre yarı finalinde ikinci olan milli sporcu Ramil Guliyev, finale yükseldi.


Ramil Guliyev, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 08:53 Kaynak: DHA
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