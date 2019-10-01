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Ankara'da özel halk otobüsünün yol kenarındaki durağa çarpması sonucu meydana gelen 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili gözaltına alınan otobüs şoförü Baki Ayaz tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 06:52 Kaynak: DHA
Ankara'da özel halk otobüsünün yol kenarındaki durağa çarpması sonucu meydana gelen 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili gözaltına alınan otobüs şoförü Baki Ayaz tutuklandı.
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