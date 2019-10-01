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48 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Yüzde 50+1 tartışmaları) : Böyle bir şey yapılacaksa bu adı üzerinde muhalefetin yapacağı bir iştir.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 07:50 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Yüzde 50+1 tartışmaları) : Böyle bir şey yapılacaksa bu adı üzerinde muhalefetin yapacağı bir iştir.
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