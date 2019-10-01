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41 dakika önce

İçişleri Bakanlığı: Şırnak Cudi Dağı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

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İçişleri Bakanlığı: Şırnak Cudi Dağı kırsalında,  İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince  gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.


İçişleri Bakanlığı, Şırnak, Cudi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 07:56 Kaynak: DHA
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