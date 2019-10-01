flaş
40 dakika önce
İçişleri Bakanlığı: Şırnak Cudi Dağı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 07:57 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı: Şırnak Cudi Dağı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanı Akar: Harekata hazırız, bu işin şakası yok Adnan Oktar davasında mahkemeden suç duyurusu! Oktar, avukata selam göndermiş Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüzde 50+1 için teklif getirilmesi muhalefetin işidir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyeli mültecilere ilişkin paylaşımda dikkat çeken Aylan bebek detayı