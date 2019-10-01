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19 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Güvenli bölge süreci istediğimiz, arzu ettiğimiz gibi gitmiyor.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:  Güvenli bölge süreci istediğimiz, arzu ettiğimiz gibi gitmiyor. YPG'lilerin bölgeden çıkması, tahkimatların kaldırılması, ağır silahların teslim edilmesi gibi süreçler istediğimiz noktada değil. Biz bu süreçleri gözlemlemek istiyoruz. ABD'lilerle görüşmeler devam ediyor. Harekata hazırız bu işin şakası yok.

Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:16 Kaynak: DHA
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Milli Savunma Bakanı Akar: Harekata hazırız, bu işin şakası yok
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