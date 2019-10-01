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19 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Güvenli bölge süreci istediğimiz, arzu ettiğimiz gibi gitmiyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:16 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Güvenli bölge süreci istediğimiz, arzu ettiğimiz gibi gitmiyor. YPG'lilerin bölgeden çıkması, tahkimatların kaldırılması, ağır silahların teslim edilmesi gibi süreçler istediğimiz noktada değil. Biz bu süreçleri gözlemlemek istiyoruz. ABD'lilerle görüşmeler devam ediyor. Harekata hazırız bu işin şakası yok.
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