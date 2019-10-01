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1 saat önce

Adana'da özel harekat polislerini taşıyan midibüse bombalı eylem yapan 2 terörist, Eskişehir'de saklandıkları eve yapılan baskın sonucu çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

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Adana'da özel harekat polislerini taşıyan midibüse bombalı eylem yapan 2 terörist, Eskişehir'de saklandıkları eve yapılan baskın sonucu çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.


Eskişehir, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:56 Kaynak: DHA
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