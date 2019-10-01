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İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; 28 Eylül 2019 tarihinde Siirt Eruh kısalında etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Serhat Iğdır kod adlı Atilla Çakmaz olduğu belirlenmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:38 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; 28 Eylül 2019 tarihinde Siirt Eruh kısalında etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Serhat Iğdır kod adlı Atilla Çakmaz olduğu belirlenmiştir. Etkisiz hale getirilen diğer teröristin ise Zinar Zagros kod adlı Yusuf Korkmaz olduğu tespit edilmiştir.
Dilencinin üzerinden 8 bin lira çıktı Antalya'dan rekor: 12 milyon 500 bin 803 turist geldi Gri listede 300 bin TL ödülle aranan Atilla Çakmaz etkisiz hale getirildi Roma'da fahiş hesap çıkaran restoran hakkında yeni şikayet: Turistleri tuzağa düşürmek için hazırlanan balık tabağı