Son Dakika Haberleri: FLAŞ
Son Dakika Güncel Haber

FLAŞ

30 dakika önce

İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; 28 Eylül 2019 tarihinde Siirt Eruh kısalında etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Serhat Iğdır kod adlı Atilla Çakmaz olduğu belirlenmiştir.

FLAŞ, System.String[]

İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; 28 Eylül 2019 tarihinde Siirt Eruh kısalında etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Serhat Iğdır kod adlı Atilla Çakmaz olduğu belirlenmiştir. Etkisiz hale getirilen diğer teröristin ise Zinar Zagros kod adlı Yusuf Korkmaz olduğu tespit edilmiştir.

İçişleri Bakanlığı, Siirt, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dilencinin üzerinden 8 bin lira çıktı
Antalya'dan rekor: 12 milyon 500 bin 803 turist geldi Gri listede 300 bin TL ödülle aranan Atilla Çakmaz etkisiz hale getirildi Roma'da fahiş hesap çıkaran restoran hakkında yeni şikayet: Turistleri tuzağa düşürmek için hazırlanan balık tabağı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 22:08:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FLAŞ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]