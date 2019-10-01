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51 dakika önce

Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 200 metre finalinde milli atlet Ramil Guliyev, 20.07'lik derecesiyle 5'inci oldu.

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Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 200 metre finalinde milli atlet Ramil Guliyev, 20.07'lik derecesiyle 5'inci oldu.


Ramil Guliyev, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:45 Kaynak: DHA
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