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İçişleri Bakanlığı: Hakkari kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:51 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı: Hakkari kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
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