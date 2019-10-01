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1 saat önce

İçişleri Bakanlığı: Hakkari kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

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İçişleri Bakanlığı: Hakkari kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist,  silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

İçişleri Bakanlığı, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:51 Kaynak: DHA
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