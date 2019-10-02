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1 saat önce

İçişleri Bakanlığı: Siirt Baykan kırsalında 29 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Berhem kod adlı Osman Ekinci olduğu tespit edildi.

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İçişleri Bakanlığı: Siirt Baykan kırsalında 29 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Berhem kod adlı Osman Ekinci olduğu tespit edildi. Söz konusu teröristin, 2017 yılında Siirt Baykan ilçesi kaymakamının aracına yönelik bombalı saldırı eylemi düzenleyen teröristler arasında  olduğu belirlendi.


İçişleri Bakanlığı, Baykan, Eylül, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:50 Kaynak: DHA
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